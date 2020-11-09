Ölüm astım hastası Gamze’yi kapıda yakaladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde bir kadının cansız yerde yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken sağlık görevlileri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 21 yaşındaki Gamze Orçan olduğu anlaşılırken kadının kronik astım hastası olduğu ve elinde astım spreyi bulunduğu görüldü.

Vücudunda hiçbir darp ve kesici/delici alet izine rastlanılmayan Gamze Orçan'ın evden çıkarken astım krizinin tuttuğu, düştüğü ve yanında bulunan astım spreyini kullanamadan hayatını kaybettiği belirlendi.