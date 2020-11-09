On numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş hız kesmeden devam ediyor. Her hafta binlerce kişiyi zengin eden şans oyununda kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi ile canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta devreden çekiliş sonuçlarına bu hafta ilgi epey artmış oldu. Yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyununda kuponlarını dolduranlar MPİ ile çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 9 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunları on numara sonuçları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizde, 9 Kasım On Numara çekiliş sonuçlarına ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
İşte On Numara sonuçları
On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
On Numara çekilişi, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'nın büyük ikramiyesi devretti.
6 Kasım On Numara kazandıran numaralar; 2 - 14 - 20 - 21 - 22 - 30 - 34 - 36 - 37 - 38 - 43 - 45 - 47 - 52 - 59 - 60 - 67 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 olarak belirlendi.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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