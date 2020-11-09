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Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

'nın Kozan ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan (54), ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:16 ABONE OL
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, akşam saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Oruçlu köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilinde oturan Selami Kangur, araca yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kangur, yakınlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen yakınları, Kangur'u kendi araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Kangur, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
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