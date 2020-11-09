Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü! Havaların soğuması hamsi umudunu arttırdı

Denizlerde bu yıl av sezonunun başlamasıyla birlikte balık halinde de yoğunluk yaşandı. Her gün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen mezat ile tonlarca balık satışa çıkarılıp, alıcılarıyla buluştu. Denizden fışkıran Palamut avcıların ve tüketicilerin yüzünü güldürürken palamut sezonunun sona ermesi ile birlikte şimdi hamsiyle beslenen palamutun yerine hamsinin bol miktarda avlanması bekleniyor.





EN ERKEN AÇILAN BORSA BALIK BORSASIDIR



Palamut ve hamsinin tezgahlardaki fiyatının ise avlanan balığa göre sabah saatlerindeki balık borsasında belirlendiğini belirten balıkçı Talha Durmuş, "Denizdeki avlamaya göre palamut ve hamsinin fiyatı inip çıkıyor. Balık borsası gece 01'de açılır. Balıkçılar en erken açılan borsada hergün değişen fiyatlarda alırlar. Bu yıl palamut bolluğu yaşandı ve palamutun tanesi 10 TL'ya kadar düştü. Fakat palamut avı sona ermesi ile birlikte vatandaşlar hamsi ile beslenen palamutun yerine şimdi hamsiyi ucuza yiyebilirler. Fiyatlar balık avlanmasına göre düşer veya yükselir"dedi.





Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte ağlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Karadeniz ve Marmara'daki balıkçıların ağları bu yıl palamut ile dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunlukta yaşandı. Vatandaş bu yıl bol palamut yeme şansına sahip oldu.





Beşiktaştaki Balıkçılar pazarında balık satan Cengiz Çimen, "Bu yıl palamut beklendiği kadar fazla çıkmadı. Fakat geçen yıla oranla aynı çıkmasına rağmen 15 TL'ye kadar tanesi satıldı. Palamut avı sona erdikten sonra hamsiyle beslenen palamutlardan sonra hamsi bolluğu yaşanacak. Şu anda palamutun tane fiyatı 35 -40 TL arasında hamsi ise kilosu 35 TL'den satılıyor. Hamsi Palamuttan dolayı az tutulduğu için fiyatı da 35 TL'den aşağı düşmedi. Havaların soğuması ve palamut avından sonra hamsilerde artış görülebilir. Fiyatlarda tutulan hamsiye göre düşebilir. Birde palamuttan sonra torik balığı da çok avlanabilir. Havanın rüzgarlı ve soğuk olması da balık avını olumsuz etkiliyor. Fiyatı alıcılar belirliyor. Palamut ve hamside bolluk olursa halkada ucuz balık satarız. İki üç gün süren yağmurlar ve hava sıcaklığının düşmesi denizdeki balıkların bollaşmasını sağladı" diye konuştu.