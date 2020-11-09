RTÜK Başkanı SABAH'a konuştu: En çok şikayet edilenler en çok izlenenler

SABAH'ın sorularını cevaplandıran RTÜK Başkanı Şahin, vatandaşlardan gelen talep ve tepkilerle yakından ilgilendiklerini belirtirken yayınların uzmanlarca da incelendiğini belirtti.

"HALKIN BİLDİRİMLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Şahin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Halkın istek ve talepleri, onların bildirimleri bizim için çok önemli gösterge. Kurum olarak şikâyetleri titizlikle değerlendiriyoruz. Şikayetler bizim için bir kıstas ama denetimlerin tamamını bağlayan bir argüman değil. Şikâyetlerin haricinde yayınları takip eden uzmanlarımız var. Onların hazırladıkları raporlar var. Bize ulaşan başvurularda ilginç bir durum var. En çok izlenen programlar aynı zamanda en çok şikâyet edilenler oluyor. Örneğin, sabah kuşağı programları çok izlenirken beraberinde şikâyet de alıyor. Şikayetleri incelerken, başka unsurların da bir araya gelmesiyle raporlar oluşuyor ve kurula geliyor.

"DİZİ OYUNCULARI TEST YAPTIRIYOR"

Pandeminin başladığı günlerde yayıncılarımızla online toplantı yaptık. İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışmayı kendileriyle paylaştık. Pandemi sürecinde yayıncılarımızla irtibatımızı artırarak devam ettiriyoruz. Uyarılarımızı ilettik ve radyo ve televizyonlarımız bunlara riayet ediyorlar. Hatta bilhassa dizi filmlerle ilgili yayından önce izleyicileri bilgilendirici bir uyarı metni kullanılmasını tavsiye ettik. Filmden önce 'Bu dizi pandemi önlemleri çerçevesinde çekilmiştir' şeklinde bir yazı kullanın diye belirttik. Halk şunu zannetmesin, 'Pandemi bitti, önlemlere gerek yok, sosyal mesafe kuralına artık uymaya gerek yok' gibi bir algı oluşmasın. Veya dizi film oyuncuları risk altında gibi bir düşünce oluşmamasını istiyoruz. Çekimlerden önce pandemiye ilişkin her türlü tedbir alınıyor, oyuncuların testleri vs. yapılıyor, tüm tedbirler tamamsa çekimler gerçekleştiriliyor. Bu hususların vatandaşa aktarılması önemlidir."

Burak Erdem ÇELİK/SABAH