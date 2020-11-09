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'da çekici köprüden aşağı düştü: 5 yaralı

’nın Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde bir meydana geldi. Şanlıurfa- karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonu civarında meydana gelen kazada, bir çekici köprüden aşağı düştü. Düşme sonucu alt geçitte seyir halinde bulunan araçların üzerine devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucunda araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:37 ABONE OL
Şanlıurfa'da çekici köprüden aşağı düştü: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde henüz plakası öğrenilemeyen çekici seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Çardaklıkaya Bulvarı'nda bulunan köprüden aşağıya düştü.

ÇEKİCİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 5 YARALI

Düşme sonucu alt geçitte seyir halinde bulunan araçların üzerine devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucunda araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonucunda alt bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da çekici köprüden aşağı düştü: 5 yaralı
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