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’da göreve giden polis trafik kazası geçirdi

’da bir olaya müdahaleye gitmekte olan motosikletli polis memuru, bir otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle polis memuru yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 9.11.2020 17:44 ABONE OL
Şanlıurfa’da göreve giden polis trafik kazası geçirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis motosikletiyle ve bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

11 Nisan Fuar Caddesinde meydana gelen kazada 63 A 5482 plakalı motosikletli polis ile 07 KAD 33 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da göreve giden polis trafik kazası geçirdi
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