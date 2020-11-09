Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Araçlar hurdaya döndü

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Karaköprü ilçesinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu üzeri GAP Bulvarı meydanında gelen kazada 06 AFM 659 plakalı araç sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için anide fren yapınca arkadan gelen 63 BF 055 ve 34 ALT 846 plakalı araçlar birbirine girdi.

Olayda yaralanan bir kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.