Şanlıurfalıların kuş tutkusu

Kuşçuluğun insanlık tarihi kadar eski olduğu Şanlıurfa'da binlerce güvercin besleniyor. Şanlıurfa'da özel zevklerin başında kuşçuluk geliyor. Aynı zaman hem hobi hem de bir meslek olarak da görülen kuşçuluk, Şanlıurfa'da oldukça yaygın.

Şanlıurfa'da hemen hemen her evde güvercin beslenip uçuruluyor. İnsanoğlu ve kuşların dostluğunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyen Şanlıurfalı kuşçular, dostluğun başladığı yerin ise peygamberler şehri Şanlıurfa olduğunu ifade ediyor.

SALGINDAN ÖNCE HER GÜN İHALE YAPILIYORDU

Eskiden en çok Suriye'nin Halep kentinde kuş beslendiğini belirten eski kuşçular, daha sonraları kuş sayısının çoğalması ile Şanlıurfa'nın da ünlü olduğunu kaydediyorlar. Pandemi öncesinde haftanın 7 günü güvercin ihalesi yapılan Şanlıurfa'da artık pazar günleri yapılıyor.

Şanlıurfa'da evlerde beslenen kuşların sayısının yüz binlerce üzerinde olduğu belirtiliyor. Kuşçuluk genelde Şanlıurfalıların özel zevklerinden biri. Akşama doğru iş yerini kapatan kuş meraklısı yetiştiriciler, hemen kuşlarıyla beraber olur ve günün bütün yorgunluğunu, stresini unutur.

Şanlıurfa'da kuşçuluğun yaygın olması evlerin de kuş beslemeye elverişli olmasından kaynaklanıyor. Avluların geniş ve gürültüden uzak oluşu, damların düz oluşu kuşçuluk için imkân sağlıyor. Kuş beslenen evlerde damların uygun bir köşesinde kuş mataraları evleri var. Bazen avludaki bir oda da 'kuş evi' olarak kullanılıyor. Şanlıurfa'da kuşçuların buluştuğu birçok 'Kuşçu Kahvehanesinin olduğunu belirten kuşçular, "Kahvehanelerin pandemiden dolayı kapalı olduğunu belirtiyor.

"ARABA PARASINA KUŞ VAR"

Kuş besleyicilerinden Kazım Kaya; pandemi nedeniyle şu sıralar kuş ihalesi yapılamadığını belirterek ancak dükkânlarda kuş satıldığını kaydetti. Kaya, "Araba fiyatına değerli güvercin var. 5 bin liradan 50 bin liraya kadar güvercinler var." dedi.

"Benim işim kuşçuluktur" Kaya, "Ben çocukluğumdan beri kuş beslerim. Şanlıurfa'daki kuşçular her akşam saat 5'te aynı anda herkes kuşunu uçurur. Tüm kuşlar bir birine karışır, biz buna karışma deriz. Şehrin üzerinde yüz binlerce kuş birbirine karışır. Kim kimin kuşunu tutarsa vermez ama parayla satar. Şuanda araba fiyatına kuş var. Bir de güvercin yarışması var posta kuşları yarışmacıdır. En yakın yer Gaziantep'ten bırakıyoruz Şanlıurfa'ya eve dönüyorlar Ankara'dan gelen kuşlarımız var. Kuşçuluk zevkli ayrı bir tutkudur. Kuş besleyen ölene kadar bırakmaz öyle bir tutkudur." şeklinde konuştu.