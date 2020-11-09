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'de puset içerisinde bulundu

'de, bir apartmanın bahçesinde, puseti içerisinde bulundu. 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:06 Son Güncelleme: 9.11.2020 23:19 ABONE OL
Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

'de, bir apartmanın bahçesinde, puseti içerisinde bulundu. 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek, hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

Olay, Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir vatandaş evine gireceği sırada, bir kadının, komşusunun bahçesine bebek puseti bırakarak çıktığını fark etti.

Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

Kadının gözden kaybolmasının ardından bahçeyi kontrol eden vatandaş, pusetin içinde bir bebek olduğunu gördü.

Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışmalara başladı.

Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

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Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu

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Sarıyer'de puset içerisinde terk edilmiş bebek bulundu
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