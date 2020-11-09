Saros Körfezi’nde balıkçı teknesi battı: 2 kayıp

Edirne'ninEnez ilçesinde 4 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi battı. İki kişi kurtarılırken 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erden, Uğur Soydan, ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'ndan Saros Körfezi'ne açılan Kemal A.'ya ait Eylül 17 adlı tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunanlardan Murat Erden, yüzerek sahile çıkmayı başardı. Erden, sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erden'in ihbarı sonrası çalışma başlatan Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişilerden Uğur Soydan'ı kurtardı. Ekipler, diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.