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Sıva yaparken düşüp hayatını kaybetti

Körfez İlçesinde meydana gelen olayda,  inşaatta sıva yaparken dengesini kaybeden ve yaklaşık 11  metreden yere düşen  Mehmet Hanifi Polat (55) hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:11 ABONE OL
Sıva yaparken düşüp hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesi Yukarı Hereke Mevkiindeki Cumhuriyet Mahallesinde bir inşaat içşisi sıva yaptığı sırada düşerek yaşamını yitirdi.

Bir binanın 3. katında sıva yapan 55 yaşındaki Mehmet Hanifi Polat isimli vatandaş, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. İnşaatta çalışan ve olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 6 çocuk babası Polat'ın cenazesi Körfez Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Sıva yaparken düşüp hayatını kaybetti
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