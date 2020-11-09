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Son dakika: 'daki rezalette flaş gelişme! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu...

'da meydana gelen olayın kamera görüntüsü izleyenleri hayrete düşürmüştü. Bir genç kız, okuldan çıkıp evine doğru yürüyen küçük kızın önüne geçip yüzüne tükürmüştü. İğrenç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Görüntülerdeki kız çocuğu N.Ş., olay anını anlattı. Küçük kız, yaptığı açıklamada "Önünden çekilmeye çalıştım, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım ve korktum." ifadelerini kullandı. N.Ş.'nin ailesi ise çocuklarının yüzüne tüküren genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşın suç duyurusunda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:03 Son Güncelleme: 9.11.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'daki rezalette flaş gelişme! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu...

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da maskesiz genç öğrencinin yüzüne tükürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... O anlar kamerada | Video

'KORKTUM VE UZAKLAŞTIM'

Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım.

Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm" dedi.

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Son dakika: Diyarbakır'daki rezalette flaş gelişme! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu...
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