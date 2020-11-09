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Son dakika: 'nde ! Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre 'nde 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem yerin 3.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ege Denizi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok depremin merkezi olmuştu. İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylar ve Kandilli Rasathanesi ile 'a ait son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 17:45 Son Güncelleme: 9.11.2020 17:50 ABONE OL
Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen depremin ardından depremin şiddeti ve derinliği de açıklandı. Bu başlık altında, Ege Denizi'nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyebilirsiniz. .

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte, AFAD verilerine göre Türkiye'de yaşanan son depremlere ait veriler;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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