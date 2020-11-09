Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen depremin ardından depremin şiddeti ve derinliği de açıklandı. Bu başlık altında, Ege Denizi'nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyebilirsiniz. .

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte, AFAD verilerine göre Türkiye'de yaşanan son depremlere ait veriler;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ