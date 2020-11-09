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Son dakika: Görenler şok oldu! Öfkeli kadın, tartıştığı adamı sokakta dövdü!

Son dakika haberi: Şoke eden görüntüler 'da gece saatlerinde kaydedildi. Yol kenarına park eden otomobilden inen kadın ve erkek tartışmaya başladı. Öfkeli kadın, tartıştığı adama sokak ortasında defalarca tokat attı. Adam ise uğradığı saldırı karşısında eliyle kendisini korumaya çalışırken telefonundan kadına bir şeyler göstermeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:04 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika: Görenler şok oldu! Öfkeli kadın, tartıştığı adamı sokakta dövdü!

Edinilen bilgiye göre, Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağına park eden beyaz bir araçtan inen kadın ve erkeğin tartıştığı görüldü.

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Kaldırımda erkeği tartaklamaya başlayan ve tokat atan kadın, saldırısını yandaki parkta da devam ettirdi. Erkek kollarını yukarı doğru kaldırıp kendini korumaya çalışırken bir yandan da cep telefonunu kadına göstermeye çalıştı. Bir süre daha erkeği tartaklayan kadının daha sonra aracın yolcu koltuğuna gelip oturduğu anlar kameralara yansıdı. Erkeğin ise aldığı darbelere rağmen kadına karşılık vermediği görüldü.

Görüntüyü kayda alanlar ise yakınlarına, 'Polisi arayın polisi' diye seslendi.

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Son dakika: Görenler şok oldu! Öfkeli kadın, tartıştığı adamı sokakta dövdü!
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