SON DAKİKA: Corona virüs mutasyona uğradı yeni corona belirtileri bulundu! Parmaklarda kızarıklık ile şişlik...

Corona virüsün mutasyona uğradığı ortaya çıkarken konuyla ilgili son dakika açıklamaları da peş peşe geliyor. ABD'nin en ünlü üniversiteleri arasında gösterilen Teksas Üniversitesi'nde 5 bini aşkın hasta incelendi ve sonucunda corona virüsün mutasyona uğradığına karar verildi. Mutasyona uğrayan corona virüsün bulaşma hızı da aynı oranda artıyor. Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsün yeni etkisi 'koronasomni' hakkında da bilgiler verdi. Virüsün sürekli bir şekilde değişim içinde olduğunu ifade eden Özlü, bu nedenle hastalığın bulaşma hızının da arttığını belirtti. Corona virüsün yeni belirtileri hakkında da konuşan Özlü, damar tıkanıklığı, alt solunum üst solunum yollarında zatürre gibi belirtileri sıraladı. Son dakika gelişmesine göre virüsün mutasyona uğradığı kesinleşti...
SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR BULAŞMA HIZI ARTIYOR! İŞTE YENİ CORONA BELİRTİLERİ...
CORONA VİRÜS YENİDEN MUTASYONA UĞRADI!
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüsün mutasyona uğradığı iddialarıyla ilgili "Mutasyon sürekli oluyor. Koronavirüsün başından beri bu virüsler sürekli mutasyon geçiriyor. Bu virüs, sürekli değişim ve dönüşüm içinde. Bu mutasyonların virüsün akışını değiştirdiği yönündeki iddialar henüz kanıtlanmış değill ancak son zamanlarda bazı yayınlar var. Bu yayınlara göre, mutant virüs daha çok görülüyor ve daha kolay bulaşıyor. Virüsün uğradığı mutasyonun, virüsün bulaşıcılığını artırdığı yönünde gözlemler var. Bunlar henüz kesin kanıt düzeyinde değil ama daha düşük kanıt seviyesinde diyebiliriz." dedi.
YENİ CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ VAR MI?
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, koronavirüsün herkeste aynı belirtilerle ortaya çıkmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; "Sürekli farklı bulgular çıkabilir. Şu ana kadar tablo tam oturmuş değil. Resmin tamamını henüz göremiyoruz. Pek çok organda farklı bulgular var. Farklı organlarda ortaya çıkmasının sebebi; damar tıkanıklığına neden olması. Hangi organda hangi damar tıkandıysa buna bağlı olarak farklı bulgular görülebiliyor. Akciğerde, kalpte, beyinde, mide bağırsak sisteminde, ciltte, böbrekte bazı bulgular ortaya çıkabilir. Her hastada aynı durum gerçekleşmiyor. Farklı belirtiler ve farklı etkiler ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak üst solunum yollarında ve alt solunum yollarında zatürre şeklinde kendini gösteriyor."
BAZEN İKİ AY BAZEN ÜÇ DÖRT AY SÜREBİLİYOR!
Koronavirüsün yeni etkisi olduğu ve koronasomni denilen tedavisi zor bir uyku bozukluğuna sebep olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Koronavirüs, uyku bozukluğu veya depresyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Koronavirüsün sonuçlarını ve etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tedavisi biten vakalar yeni yeni takibe gelmeye başladı. Uzun süren semptomlar oluyor. Aylarca devam eden, tam iyileşmeyen sürekli halsizlik ve öksürük gibi yakınmaları olan hastalar var. Sinir sistemi tutulumların kalıcı olduğuna dair bazı çalışmalar var. Hastadaki şikayetlerin düzelmesi zaman alabiliyor. Bazen iki üç ay bazense altı ay kadar sürebiliyor. Bunlar her hastada her zaman olan şeyler değil." dedi.
Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.
Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.
Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.
Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.
İŞTE CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ...
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!
Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.
Uzmanlarda flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!
Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.
Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19'u yakından tanıdıkça uzun süreli Covid-19 semptomlarıyla ilgili de bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Tezer, "Artık hangi organımızı nasıl tutabileceğini biliyoruz. Hangi hastaların yoğun bakım ihtiyacı gerektirebileceğini tahmin edebiliyoruz. Uzun süre yoğun bakımda kalmış hastaların özellikle de solunum cihazına bağlanmış hastaların, akciğer tutulumu olan hastaların bu süreci daha uzun sürede atlattıklarını biliyoruz. Ancak son öğrendiğimiz bilgilere göre de; koronavirüs geçirmiş, hastaneye yatışı gerektirmemiş kişilerde bile uzun süreli yorgunluk, halsizlik, kırgınlık, kas ağrılarının devam edebileceğini, hatta çok hafif etkilenen akciğer bulgusu olanların bile uzun süreli bir öksürük ataklarının meydana gelebileceğini biliyoruz" dedi.
'ÇOCUKLARDA PARMAKTA KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK GÖRÜLEBİLİYOR'
Covid-19'da çocuklarda ateş ve öksürük gibi bulguların erişkinlere göre çok daha az görüldüğünü söyleyen Tezer, ancak çocuklar da beraberinde burun akıntısı, ishal, kas ağrıları ve burun tıkanıklığının da olabileceğini aktardı. Tezer, çocuklarda değişik cilt bulgularının da görüldüğünü söyleyerek, "Özellikle baş parmakta kızarıklık, şişlik gibi bulgularla değişik cilt bulguları ile gelebileceklerini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunlar aslında bildiğimiz daha önceden de karşımıza çıkan semptomlar ama daha sık görmemiz sebebiyle yeni semptom gibi söyleyebiliriz. Tüm dünyada tüm total vakanın yüzde 1 ile 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. Ülkemizde de tüm total rakamın yüzde 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman aslında yüzde 90 çocuk hastalığı hafif şekilde atlatıyor, yüzde 5'lik bir kısım ağır seyredebiliyor. Bunun da yüzde 1'inin altındakiler çok ağır yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek şekilde seyrettiğini biliyoruz" diye konuştu.