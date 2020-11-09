SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 23.30'da 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: EGE DENİZİ'NDE ŞİDDETLİ DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ!

Ege Denizi Kuşadası Körfezi merkez üssü olan son dakika deprem olayına ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;