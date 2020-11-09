Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri kan dondurdu! "Bana cinsel istismarda bulunuldu..."

Bugünkü duruşmanın çok önemli olduğunun altını çizen Epözdemir, "Bugün iki sanık dinlenecek. Çapraz sorgudan doğrudan sorular soracağız. Müştekiler ve 10 sanık dinlenecek. Ara kararlardan rücu isteyeceğiz. Çünkü dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Başsavcılık makamından dosyanın tevdiini isteyeceğiz ve esas hakkında mütalaanın verilmesini isteyeceğiz. Bugün en önemli duruşma olacak. Adalet Bakanlığı talebimizi olumlu karşılarsa iki dosya birleşecektir. Sanıkların SEGBİS'le dinlenme talebini kabul etmedik. Çünkü sanıkların jest, mimik ve vücut dili çok önemlidir. Münevver Karabulut cinayetinde bile olağanüstü bir durum yaşarken Cem Garipoğlu salona geldi ve çapraz sorguda sorular sorduk. Umarım bugün adaletin tecellisine katkı sunacak karar verilir" diye konuştu.

Duruşma başladı. Ankara ve Muğla Barosu'nun davaya katılım taleplerini değerlendiren mahkeme, suçtan direk zarar görmedikleri gerekçesiyle talepleri reddetti.

BABA FENALAŞTI

Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ve Pınar Gültekin'in anne ve babasının katılım talepleri kabul edildi. Sanıklar duruşmaya girdikleri sırada baba Sıddık Gültekin rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Kendine gelen baba Sıddık Gültekin ardından duruşmaya tekrar girdi.