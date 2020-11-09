Son dakika haberi: Sigara içme yasağı olan şehirlere bir yenisi daha eklendi! Açık havada sigara içmek yasaklandı...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile birlikte Gaziantep'te sigara içme yasağı da yürürlüğe girdi. Artan corona virüs vaka sayısıyla birlikte Gaziantep'te açık alanlarda, parklarda, bahçelerde, sokaklarda, pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı. Daha önce de Giresun, Ordu, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Kütahya, Sinop ve Muş'ta açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı. Sigara içme yasağı olan iller listesi de bu şekilde...

GAZİANTEP VALİSİ: "DIŞARIDAN BİR ŞEY YEMEYİN"

Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te yerel yöneticiler insanları uyarmayı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. Vali Gül, 'Hastalık yayılıyor' yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; 'Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin' notuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.

Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi. Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için idari yaptırım uygulan