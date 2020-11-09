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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey...

Son dakika haberi: Uzman isimden depremi uyarısı! ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey...

'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından olası Prof. Dr. İlhan Osmanşahin depremine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken,Osmanşahin, asıl büyük depremin beklendiğine dair uyarılarda bulundu. Depremin ne zaman olacağı ve hangi şiddette olacağını ifade etmek bir tahminden ibarettir ve bilimsel olarak anlamlı değildir” diyen Prof. Dr. Osmanşahin, ‘ öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmalıyız?’ sorusunu yanıtladı. İşte Prof, Osmanşahin'İn deprem uyarıları ve son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

Son dakika haberi: Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, İstanbul'da beklenen için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, "Bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmamız önemlidir. Deprem sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmenin yolu, toplum olarak bilinçli bir şekilde depreme hazır olmaktan geçer" dedi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

Türkiye'yi yasa boğan depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, asıl büyük depremin beklendiğine dair Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

Prof. Dr. Osmanşahin ' öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmalıyız?' sorusunu yanıtladı. "Depremin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını ifade etmek bir tahminden ibarettir ve bilimsel olarak anlamlı değildir" diyen Prof. Dr. Osmanşahin, "Zaten bu bilgilerin çok da önemi yoktur. Mesele, bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmaktır. Eğer bir deprem bölgesinde yaşıyorsak mutlaka deprem olacak demektir. Dolayısıyla, depremlerle ilgili yeterince bilgi sahibi ve en önemlisi de depreme hazır olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

DEPREM ÖNCESİ BU UYARILARA DİKKAT!

Depremde can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmenin yolunun toplum olarak bilinçli bir şekilde depreme hazır olmaktan geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Osmanşahin, " bölgelerinde öncelikle yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve tüm yapıların yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde inşa edilmesi gerekir. Binamızı, sokağımızı ve mahallemizi iyi tanımalıyız. "

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

"Yıkıcı büyüklükte bir depremde yıkılma olasılığı yüksek binaların kullanılıyor olması kabul edilemez. Binaların acil çıkış yolları işaretlenmeli ve binadaki herkes tarafından bilinmelidir. Sarsıntı esnasında devrilerek tehlike yaratması olası eşyalar sabitlenmelidir. sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Dışarıdan yardım ekipleri gelene kadar kurum bünyesinde yapılmış hazırlıkların yeterli olması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

DEPREM ANINDA EN ÖNEMLİ ŞEY 'SAKİNLİĞİ KORUMAK'

anında sakin kalabilmenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan Osmanşahin sözlerine şöyle devam etti:

"Sarsıntı bitene kadar güvenli bir konum seçip (sıra ve benzeri eşyaların alt ve yan kısımları) beklemek gerekir. Sırt pencereye dönük olarak çök, kapan ve tutun şeklinde, cenin pozisyonu biçiminde durulmalıdır. Binalardan atlamak, ayakta durmak ve koşmak doğru değildir. Merdivenler, asansör, pencere ve kapı altları riskli alanlardır. Kapıların sıkışmaması için en yakın olan kapıyı aralamalıdır. Koridorda olanlar için duvar dipleri uygundur. Merdivende olanlar, yakınsa koridora geçmeli, değilse korkuluk kenarına çökerek parmaklığa tutunup bu koluna yüzünü dayamalı ve diğer eliyle başını sararak korumalıdır."

Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem mutlaka olacak ancak...

DEPREM SONRASINDA MERDİVENLERDEN DUVARA YAKIN ŞEKİLDE İNİN

Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.İlhan Osmanşahin sonrası yapılması gerekenleri ise şu sözlerle anlattı:

"Boşaltma planları önceden hazırlanmış olmalı ve bu işlem koşmadan hızlı adımlarla gerçekleştirilmelidir. Binayı boşaltma sırasında eller baş üstünde koruma pozisyonunda olmalıdır. Engellilerin tahliyesi önceden planlanmalı ve bu plan dahilinde uygulanmalıdır. Merdivenlerden duvara yakın bir şekilde inilmelidir. Binadan çıkanlar önceden belirlenmiş güvenli alanlarda, yüzleri birbirine dönük olarak, daireler şeklinde toplanmalıdır. Aralarında eksik kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir"

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Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey...
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