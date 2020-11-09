Son dakika haberi: Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Deprem ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey...

DEPREM ANINDA EN ÖNEMLİ ŞEY 'SAKİNLİĞİ KORUMAK'

Deprem anında sakin kalabilmenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan Osmanşahin sözlerine şöyle devam etti:

"Sarsıntı bitene kadar güvenli bir konum seçip (sıra ve benzeri eşyaların alt ve yan kısımları) beklemek gerekir. Sırt pencereye dönük olarak çök, kapan ve tutun şeklinde, cenin pozisyonu biçiminde durulmalıdır. Binalardan atlamak, ayakta durmak ve koşmak doğru değildir. Merdivenler, asansör, pencere ve kapı altları riskli alanlardır. Kapıların sıkışmaması için en yakın olan kapıyı aralamalıdır. Koridorda olanlar için duvar dipleri uygundur. Merdivende olanlar, yakınsa koridora geçmeli, değilse korkuluk kenarına çökerek parmaklığa tutunup bu koluna yüzünü dayamalı ve diğer eliyle başını sararak korumalıdır."