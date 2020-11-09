Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kargosu kapısına gelmeyen kadın dehşet saçtı!

Son dakika: Kargosu kapısına gelmeyen kadın dehşet saçtı! Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te kurye Mehmet Ali İbin, adresi bulamadığı gerekçesi ile kargo sahibi tarafından sokak ortasında dövülerek öldürülmüş ve bu korkunç olay infial yaratmıştı. Esenyurt'ta da sitede oturan bir kadın, kargo paketini evine çıkarmadığı gerekçesiyle binanın güvenlik görevlisi ile tartışıp dehşet saçtı. Kadın, görevliye "Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diyerek hakaretler savurdu. İşte son dakika haberinden şoke eden görüntüler...

İHA Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:23 Son Güncelleme: 9.11.2020 09:24 ABONE OL

Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise,"Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.



