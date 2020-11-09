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Son dakika: Kenevir serasında suçüstü yakalandılar

’na bağlı ; Çatalca’da yetiştirilen bir adrese baskın düzenledi. Yüklü miktarda Hint Keneviri ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:58 ABONE OL
Son dakika: Kenevir serasında suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Çatalca İlçesi'ne bağlı Soğanlık Caddesi üzerinde bulunan bir adrese şok operasyon düzenledi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Narkotik Masası'na bağlı Kenevir Bürosu Polisleri; özel ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma sistemleriyle adeta Hint Keneviri serasına dönüştürülmüş olan söz konusu adreste yüklü miktarda ve saksılara ekilmiş halde Hint Keneviri maddesi ele geçirdi. Baskın düzenlenen adreste iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor.

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Son dakika: Kenevir serasında suçüstü yakalandılar
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