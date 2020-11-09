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SON DAKİKA... davasında kritik gün! öncesinde dikkat çeken görüntü

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetinde son dakika gelişmesi... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin bugün başladı. Cemal Metin Avcı'nın da duruşmada hazır bulunduğu dava öncesinde ekstra güvenlik önlemleri alındı. İşte, Pınar Gültekin davasından son dakika gelişmeleri

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:08 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:10 ABONE OL
SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

Son dakika haberleri... Muğla'da üniversite öğrencisiyken Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen 27 yaşındaki cinayetinin bugünkü duruşması öncesi ultra güvenlik önlemleri alındı.

öncesi sanıkların adliyeye girişlerinde güvenlik bariyerleri oluşturulurken çevrede de güvenlik arttırıldı

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

Bilindiği gibi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine bugün saat 13.30'da başlanacak.

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

Cemal Metin Avcı'nın avukatları, 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını istedi.

SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini belirterek, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi. Buna ilişkin itiraz mahkemece kabul edildi. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

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SON DAKİKA... Pınar Gültekin davasında kritik gün! Duruşma öncesinde dikkat çeken görüntü
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