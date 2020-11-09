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SON DEPREMLER LİSTESİ ( VE KANDİLLİ) mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? Son depremler 9 Kasım 2020

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar son depremler listesini gün içerisinde kontrol ediyor. Hal böyle olunca da, ve son depremler listesi merak konusu oluyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak duyuruluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Kasım 2020...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:22 ABONE OL
SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD VE KANDİLLİ Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? Son depremler 9 Kasım 2020

Son depremler listesi son günlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu noktada, İzmir depremi ve arkasında devam eden artçı sarsıntılar vatandaşların depreme olan duyarlılığını da arttırdı. Konuyla ilgili güncel bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? İşte 9 Kasım son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 9 KASIM AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 9 Kasım 2020 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD VE KANDİLLİ) Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? Son depremler 9 Kasım 2020
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