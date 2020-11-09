Tabyalar’a sessiz yürüyüş

Erzurum'un simgesi haline gelen Tabyalar Yürüyüşü, bu yıl pandemi nedeniyle, sadece protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl binlerce genç yaşlının sabah selalarının verilmesi ile birlikte Osmanlı-Rus Harbinin bir provası gibi Tabyalara Yürümesi ile tamamlanan etkinlik, salgın nedeniyle kısıtla yapılmak zorunda kaldı.

Tabyalar yürüyüşüne bu yıl Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile askeri ve mülki erkân katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Daha sonra Vali Memiş ve beraberindekiler, 143 yıl önce kundaktaki bebeğini bırakarak cepheye koşan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Memiş ve beraberindekiler, dua edip mezara karanfil bıraktı.

Vali Okay Memiş, "Bundan 143 yıl önce Türk Milleti, asker millet olduğunu ispat etti. Emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmek için vatanımıza saldırmıştı. Vatan savunması aslında kahraman Osmanlı Türk Ordusu'nun göreviydi. Ama bizim kahraman Türk Milleti ve dadaşlar, bu görevi askere bırakmadı. Kadını erkeğiyle Aziziye Tabyaları'nda düşman ordusunun silah sesleri duyulduğu sabah ezanında; şehirden tabyalara kadar kahraman dadaşlar eline ne geçirdiyse askerinin yanında oldu. O gün burada Aziziye savunmasında 500 vatandaşımız şehit oldu. Böylelikle emperyalist güçler geri püskürtüldü. Bizler bu yıl 8'inci kez bu önemli günü anıyoruz.

Biz sabah ezanıyla birlikte vatandaşlarımızla birlikte yola çıkıyorduk. Ancak bu sene pandeminden dolayı katılımı kısıtlamak zorunda kaldık. Pandemi bittikten sonra yine halkımızla birlikte, aynı coşku ile kutlayacağız. Aziz Türk Milleti'nin mücadelesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Mavi Vatan ve terörle mücadele kararlıkla devam ediyor. 143 yıl önce Aziziye Tabyaları'nda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.