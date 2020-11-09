TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! Kayabaşı TOKİ kura sonucu isim listesi

Corona virüs salgını çok büyük boyutlara ulaşmadan TOKİ kura çekilişleri tamamlanmıştı. Kura çekimine gerek kalmayan yerlerde de daire teslimleri için işlemler başlamıştı. Başvuruların başladığı günden bu yana On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buluyor. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekilişi sonuçları isim isim haberimizde yer alıyor. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ kura çekimi sonuçları canlı olarak olarak takip etti.

TOKİ KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Kura çekilişi devam ediyor ve sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

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