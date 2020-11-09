Vakalar arttı, Kaymakam uyardı

Son günlerde artan koronavirüs vakaları için mülki amirler halkı uyarıyor. Bartın'da en çok vakaların görüldüğü ilçelerden biri olan Ulus ilçesinde Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç; pazar, işyerleri ve kahvehane gibi alanları ziyaret ederek halkı koronavirüse karşı tedbirli olmaya çağırıyor.

Kaymakam Kılıç, ziyaretlerinin yanı sıra Ulus Kaymakamlığına ait resmi internet sitesinde de uyarı yayımlandı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Ulus Halkı,

Sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir durum söz konusudur. Öncesinde de söylediğim gibi vakalarımızda ciddi artışlar devam etmektedir. Bu artışlar Ulus Merkez, Abdipaşa Beldesi, Kumluca Beldesi, Konuklu, İbrahimderesi, Ağaköy, Yukarıdere, İğneciler, Kızıllar, İnceçam, Sarıfasıl ve Dereli köyleri başta olmak üzere tüm ilçemizde dağınık bir seyir izlemektedir. Siz değerli Uluslulardan ricam canınızdan olmamanız, idari para cezalarına maruz kalmamanız ve vakaların böyle devam etmesi halinde ileride düşünülen bölgesel ya da toplu karantina uygulamasında mağduriyet yaşamamanız için tedbirlere uymanızdır. Bu tedbirlerden bazıları;

1. Maskesiz dışarı çıkmamak (Elde, çenede, kolda olması size veya bir başkasına fayda sağlamayacaktır)

2. Temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek.

3. Aile, akraba, komşu ziyaretleri yapmamak.

4. Kahvehane, restoran, çay ocağı gibi yerlerde sigara içiyorum, çay içiyorum bahanesi ile dip dibe ve maskesiz bir şekilde oturmamak.

5. Kalabalık ortamlara girmemek.

6. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmaması ve pazar alanlarına girmemesidir.

Ayrıca İlçemizde Cuma günü pazarın ve Cuma namazının olması sebebiyle kalabalık oluşmaktadır. Bu sebeple Cuma günleri sizleri bu tedbirlere her zamankinden daha fazla uymaya davet ediyorum. Sizlere güveniyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte başaracağız."