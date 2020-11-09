Vali Karaloğlu, ‘Kahramanlar’ı kabul etti

Deprem sonrası Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla zaman kaybetmeden İzmir'e giden arama kurtarma ekipleri çalışmaların tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a döndü.

Vali Karaloğlu, gösterdikleri özveri ve fedakarlıkla özellikle 91. saatte kurtarılan Ayda bebek ile birlikte 3 vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkartılmasını sağlayan AFAD İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerini kabul etti.

"MİLLET OLARAK KENETLENDİK"

Görev alan tüm personeli kutlayan ve tek tek teşekkür eden Karaloğlu, "Biz millet olarak ülkenin neresinde olursa olsun, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde… Bir felaketle karşılaştığımızda bir ve beraber olmayı bilen, birbirimize yardım etmeyi, yardıma koşmayı bilen bir milletiz. Allah'a hamdolsun, bu özelliğimiz devam ediyor. 2011 yılında bu millet nasıl Van'a koştuysa, geçen sene Elazığ'a koştuysa, bu sene de İzmir depreminde yine millet olarak kenetlendik. İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarabilmek için de Diyarbakır'ımızdan, imkanlarımız ölçüsünde, İzmirli kardeşlerimizin yanında yer alma gayretimiz oldu." dedi.

Depremde en önemli konunun arama ve kurtarma çalışmaları olduğuna değinen Karaloğlu, depremin hemen ardından İl AFAD Müdürlüğünden tüm ekipmanlara sahip tam donanımlı 4 araç ve 27 arama kurtarma personeli ve İtfaiye Dairesinden yine tam donanımlı ve ekipmanlı 2 araç ile 10 arama kurtarma personelinin bölgeye zaman kaybetmeden havayoluyla İzmir'e gönderildiğini belirtti.

GÜNLÜK 5 BİN DEPREMZEDEYE SICAK YEMEK

"91. saatte canlı olarak çıkan Ayda bebeğin kurtarılmasında bizim AFAD ekibimizde diğer illerden gelen ekipler ile beraber ortak çalışmada bulundu Onlarda o çalışmanın içerisindeydi O da güzel bir olaydı. Ben tekrar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine devam eden Karaloğlu, Diyarbakırlı vatandaşların İzmirli depremzedelere yardım yollamaya yönelik talepleri olduğunu dile getirerek bu yardımların İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, ulaştırılmasında sıkıntı yaşamamak adına kolili bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Ekip personellerine Diyarbakır halkı adına teşekkür eden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin seyyar aşevi aracıyla İzmir'de günlük 5 bin kişiye sıcak yemek vermeyi sürdürdüğünü ve ihtiyaç olduğu müddetçe de hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Karaloğlu sözlerini tedavisi devam eden yaralılara şifa, vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet dileyerek tamamladı.