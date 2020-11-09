Van polisinden nefes kesen operasyon 2 kardeşin katilleri yakalandı

Van'ın Erciş İlçesi Vanyolu Caddesi üzerinde bir iş yerinde alacak verecek yüzünden 4 Kasım günü saat 11.30 sıralarında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetmiş v saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli şahıslar S.A, Ü.A. ve O.A. olay yerinden kaçtıkları bilgisi alınması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerinc, şuphelilerin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin adresleri tespit

edilmesi üzerine 8 Kasım tarihinde, Polis Özel Harekât, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Jandarma takviye ekipleri ve Havacılık Şube

Müdürlüğüne bağlı İHA'ların da katılımı ile hava destekle geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Yapılan geniş kapsamlı operasyonda; Şüpheli S.A, Ü.A ve O.A. isimli 3 şahıs ile ikamet sahibi olan O.M. isimli bir şahıs

yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.