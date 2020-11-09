Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla d bak ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Gürpınar İlçesinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında suph üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonetinde yapılan aramada; mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette, 202 paket halinde 105 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.