Konya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.T.'nin (47) bağışlanan kalbi, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 24 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla Ganimet Akhan'a nakledilmişti. Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ve Prof. Dr. Ozan Erbasan tarafından yapılan kalp nakli sonrasında hayata yeniden merhaba diyen 2 çocuk annesi Ganimet Akhan (29), 3- 9 Kasım tarihleri Organ Nakli Haftası'nda organ bağışına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından sevindiren bir paylaşım yaptı. Ganimet Akhan, organ nakli haftası nedeniyle eşi Süleyman, kızları Rabiasu (7) Zehraifet (5) ile birlikte fotoğraf paylaşıp "Kalp naklinin ardından mutluluğun resmi" diye yazdı. Akhan paylaşımında, "Kendimi kuş gibi hissediyorum. Yeni kalbimle uçabilirim. Rabbim herkese sağlıklı huzurlu ve mutlu yaşam nasip etsin" ifadelerini kullandı. Eğer organ bağışı olmasaydı şu an hayatta olmayacağını söyleyen Akhan, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Akhan, "Kalp nakli bir mucize. Bundan daha ötesi yok. Ben bunu yaşadım. Daha önce düz yolda 10 adım atamazken şimdi her türlü aktiviteyi yapabiliyorum" dedi. Akhan'ın nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ise, Türkiye'de acil kalp nakli bekleyen bin 200 kişinin bulunduğunu belirterek her 100 kalp hastasından 8'ine kalp nakli yapıldığını söyledi.