YENİ! 10 Kasım ile ilgili kısa uzun mesajlar! En güzel, anlam dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve sözler!

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YENİ! ile ilgili kısa uzun mesajlar! En güzel, anlam dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve sözler!

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü dolasıyla mesajları ve sözleri an itibariyle araştırılıyor. Türk ulusunun saygı ve minnetle andığı Atatürk’ü Anma Günü mesajı sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, büyük özlemi paylaşmak isteyenler tarafından mesajlar, sözler ve şiirler paylaşılacak. Sizler için derlediğimiz haberimizde ve sözleri ile En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 07:38 Son Güncelleme: 10.11.2020 07:38 ABONE OL
10 Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışı sebebiyle mesajları epey araştırılıyor. Öğrenciler kısa, uzun ve anlamlı şiirleri okumak için sabırsızlanırken, tüm yurtta en güzel Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar paylaşılıyor. Cumhuriyet'i miras bırakan Büyük Önder'e duyulan hasreti sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için 10 Kasım mesajlarını haberimizde derledik. İşte ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun ile ilgili mesajlar

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü saygıyla anılıyor. Bugüne özel en güzel, anlamlı ve kısa sosyal medya mecralarında yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ile sözlerine ulaşabilirsiniz.

10 Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar

EN GÜZEL, KISA VE UZUN 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "

"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "

" sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum. "

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

10 Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar

EN GÜZEL, KISA VE UZUN 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "

"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "

" sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum. "

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

10 Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

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YENİ! 10 Kasım ile ilgili kısa uzun mesajlar! En güzel, anlam dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve sözler!
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