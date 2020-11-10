126 bin liralık borcu görünce silahı şakağına dayadı

Antalya'nın ilçelerinden Muratpaşa'ya bağlı Yenigöl Mahallesi'nde boş bir arsaya gelen Halil Çizmeci adlı vatandaş, havaya ateş ettikten sonra silahı şakağına dayayarak intihara etmek istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Franching yöntemiyle aldığı iş yerine iddiasına göre usülsüz şekilde 126 bin liralık borç gelen Çizmeci, boş bir araziye gelerek havaya ateş ettikten sonra kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ekipleri yanına yaklaştırmayan ve namluyu şakağına, boynuna ve kafasına dayayan Çizmeci, sorunun çözülmesine yönelik söz aldıktan sonra intihardan vazgeçti. Tabancasını polislere teslim eden Çizmeci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis tabancanın ruhsatlı olduğunu kaydetti.