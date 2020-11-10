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6 yaşındaki Efsun üzerine devrilen gardıropun altında feci şekilde can verdi

'in Anamur ilçesinde, devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan  (6), hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:17 ABONE OL
6 yaşındaki Efsun üzerine devrilen gardıropun altında feci şekilde can verdi

İlçe merkezinde yaşayan 3 çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntı ile birlikte Efsun'un üzerine devrildi.
Uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde Efsun'u dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış'ın yardımı ile dolabın altından çıkarılan Efsun, ihbar üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların hemen müdahale ettiği küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından alınan Efsun'un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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6 yaşındaki Efsun üzerine devrilen gardıropun altında feci şekilde can verdi
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