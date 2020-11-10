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'da 10 Kasım... 1 dakika boyunca hayat durdu!

Ülkemizin kurucusu 'ün vefatının 82. yıl dönümünde 'de 1 dakika boyunca hayat durdu. Genç yaşlı demeden herkes saygı duruşuna geçti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:53 ABONE OL
Adana'da 10 Kasım... 1 dakika boyunca hayat durdu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde saat 9'u 5 gece yurdun dört bir yanında hayat durduruldu. Tüm vatandaşlar, oldukları yerde saygı duruşuna geçti.

Adana'da vatandaşlar, ellerindeki işleri bırakıp, trafikte araçlarını durdurup saygı duruşuna geçerek minnet ve rahmetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için gövdesini siper, canını feda eden gazi ve şehitlerimizi andı.

D400 Karayolunda seyir halinde olan sürücüler araçlarından aşağıya inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Turhan Cemal Girne Bulvarı üzerinde bulunan oto showroom, yakıt istasyonlarında çalışanlar işlerini bırakarak siren eşliğinde saygı duruşuna katıldı.

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Adana'da 10 Kasım... 1 dakika boyunca hayat durdu!
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