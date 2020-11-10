Adana'da 10 Kasım... 1 dakika boyunca hayat durdu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde saat 9'u 5 gece yurdun dört bir yanında hayat durduruldu. Tüm vatandaşlar, oldukları yerde saygı duruşuna geçti.

Adana'da vatandaşlar, ellerindeki işleri bırakıp, trafikte araçlarını durdurup saygı duruşuna geçerek minnet ve rahmetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için gövdesini siper, canını feda eden gazi ve şehitlerimizi andı.

D400 Karayolunda seyir halinde olan sürücüler araçlarından aşağıya inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Turhan Cemal Girne Bulvarı üzerinde bulunan oto showroom, yakıt istasyonlarında çalışanlar işlerini bırakarak siren eşliğinde saygı duruşuna katıldı.