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Ağaca asılı bulunmuştu! Kimliği parmak izinden sonra belli olacak

İstanbul Bahçelievler'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı ve olabileceği değerlendirilen olayla ilgili çalışmalar devam ederken üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği parmak izi incelemesinden sonra belli olacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:51 ABONE OL
Ağaca asılı bulunmuştu! Kimliği parmak izinden sonra belli olacak

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Okul Sokak'ta saat 07.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, ağaca iple asılı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaca iple asılı kişiye müdahale etti.

Yapılan müdahalenin ardından ağaca asılı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından ağaca asılı kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede şahsın intihar ettiğini değerlendirirken kimlik tespiti için parmak izini incelemeye aldı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ağaca asılı bulunmuştu! Kimliği parmak izinden sonra belli olacak
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