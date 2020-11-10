Aralıkta yavaşlayacak ocakta rahatlayacak

Kovid-19 ile mücadelede özellikle İstanbul ön plana çıkmaya başladı. İstanbul'daki vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir.Dünya ve Türkiye'de salgınla ilgili yeni projeksiyonlar yapılıyor. Buna göre dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık ortalarında toplumun önemli bölümü hastalığı geçirmiş olacak. Bağışıklık rakamının yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Salgınların sona ermesinde ideal rakam ise yüzde 60. Ancak alınacak önlemler, kontroller ve toplumsal bağışıklıktaki artış ile salgının aralık sonunda katlanma hızı duraklama evresine girecek. Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.Türkiye'de dün 145 bin 411 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu. 2 bin 47 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde en etkili silahımız ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi. ANKARA