Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yılında Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı.

Programda ilk olarak hocalar Kuran-ı Kerim okudu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua okuyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu. Cami önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için vatandaşa lokma dağıtıldı.

Atatürk için mevlit okutuldu lokma dağıtıldı | Video