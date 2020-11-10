Atatürk, Mardin'de tören İle anıldı

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Mardin'de düzenlenen anma programına Vali Yardımcısı Recep Aydın, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve il protokolü katıldı.

Mardin Hükümet Konağı Atatürk Anıtına Mardin Valilik Makamı adına olan çelengi Vali Yardımcısı Recep Aydın, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına ise Tuğgeneral Burhan Aktaş sundu.

Saygı Duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Ay Yıldızlı Bayrak yarıya indirildi. Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen Raziye Topuz ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından Yüzbaşı Mikail Güleç günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaparken, Mardin Anadolu Lisesi Öğrencisi Nisa Türün de Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiiri okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından tören son buldu.