Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette Law silahı bilgisi üzerine gölgeye operasyon başlattı.
Bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette Law silahı olduğu bilgisi üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit J. Asb. Çvş. Mehmet Volkan 2020-2021" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet Lav silahı ele geçirildi. Ele geçirilen lav silahları Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi.