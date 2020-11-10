Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat sonucu yaptıkları operasyonda, toprağa gömül vaziyette 4 adet lav silahı ele geçirdi.

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:36 ABONE OL
Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette Law silahı bilgisi üzerine gölgeye operasyon başlattı.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette Law silahı olduğu bilgisi üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit J. Asb. Çvş. Mehmet Volkan 2020-2021" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet Lav silahı ele geçirildi. Ele geçirilen lav silahları Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA