Bitlis’te anma töreni yapıldı

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkân ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediye Başkanlığına ait çelenklerin sunulmasıyla başlayan program 09.05'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.