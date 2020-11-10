Büyük Önder Atatürk, Diyarbakır’da anıldı

Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, minnet ve rahmet ile anıldı.

Anıtpark'ta düzenlenen törende; Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Atatürk Anıtına Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çelenklerini bıraktı. 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı tarafından da çelenk sunulan törende saat 09:05'te sirenlerin çalması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene; Vali Karaloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkân, kamu kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.