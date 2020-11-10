Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında minnet ve rahmetle anılıyor.

Muş Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay İhsan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri Erkan katıldı.