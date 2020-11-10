Çaldıkları bisikletlerin parçalarını değiştirip satan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları bisiklet ve elektrikli bisikletleri bir motosiklet tamircisinde değiştirerek satan 2 hırsız ile işyeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü devri ekipleri görev sırasında Sarıgüllük mahallesinde bir kişinin bisiklet hırsızlığı ihbarı yapması üzerine alında Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde eşkâle uyan M.B adlı kişiyi durdurdu. Hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan 3 ayrı bisiklet hırsızlığından arandığı belirlenen şahısla ilgili yapılan araştırmada, İ.Ö adlı şahıs ile birlikte Şehitkâmil ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan şahısların, çaldıkları bisiklet ve elektrikli bisikletleri ilçedeki bir motosiklet tamircisinde parçalarını değiştirdikten sonra sattıkları tespit edilince dükkân sahibi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada şahısların, 21 farklı faili meçhul bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilirken, çalınan bisikletlerin 10'nunun farklı tarihlerde satıldığı belirlendi. İşyerinde ele geçirilen 9 bisiklet ve 2 elektrikli bisiklete sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.