Çarpışan otomobil ve kamyonet kavşaktan uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 4039 plakalı çimento yüklü kamyonet ile 01 ABS 152 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ile otomobil köprüden aşağı düştü. Kazada çimentolar nedeniyle çevre toz bulutuyla kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerine tonlarca ağırlığındaki kamyonun düşmesi sonucu demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kişiler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan İbrahim Halil Akceylan (28), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.