Son dakika: Çocuklara musallat olan pedofili suçüstü yakalanmıştı... 8 yıla kadar hapsi isteniyor!

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da küçük çocukların yanına yaklaşarak ailesinin tanıdığı olduğunu söyleyen sapık, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay tarihinde 12 yaşında olan M.D., internet kafede oyun oynadığı sırada yanına 45 yaşındaki İ.B., gelerek kendisinin babasının arkadaşı olarak tanıttı.

OYUN OYNAMA BAHANESİYLE DAVET ETTİ



Küçük erkek çocuğundan cep telefonu numarasını alan genç adam bir süre sonra internet kafeden uzaklaştı. M.D.'yi sık sık arayarak oyun oynamaya davet edem İ.B., küçük çocuktan aralarında geçen konuşmaları ailesine söylememesini söylüyor ve sürekli bir yerlere davet ediyordu.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE TACİZ ETMEYE BAŞLADI



Tanıştığı kişiyi babasının arkadaşı sanan küçük çocuk, İ.B.'nin davetini kabul ederek yemek yemek için alışveriş merkezinde buluşmayı kabul etti. Burada küçük çocuğa yemek ısmarlayan genç adam, M.D.'yi öperek taciz etmeye başladı. Genç adamın davranışlarından rahatsız olan çocuk. uzaklaşmaya çalışsa da tacize maruz kalmaya devam etti.

ZİNCİRLEME SAPIK ÇIKTI



Bu sırada alışveriş merkezinde devriye gezen polis ekipleri, küçük çocuğun rahatsız olduğunu görünce İ.B.'yi takibe almaya başladı. Bir süre sonra sapığın yanına giderek kimlik kontrolü yapan polisler, yaptıkları güvenlik soruşturmasında İ.B.'nin çocuğun cinsel istismarı suçundan birçok kez ceza aldığını tespit etti. Gözaltına alınarak karakola götürülen sapık, verdiği ifadesinde küçük çocuğun kendisini aradığını, yemek yediklerini ve herhangi bir tacizde bulunmadığını iddia etti.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında mağdur çocuğun ailesi verdiği ifadesinde şüpheli İ.B.'yi tanımadıklarını çocuklarının tacize maruz kaldığını ve şikayetçi olduklarını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında İ.B. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.