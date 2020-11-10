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Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Kütahya’da Atatürk anması

Cumhuriyet’in ilk temellerinin atıldığı Kütahya’da kurucu önder ’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde tören düzenlendi. Düzenlenen tören ile Atatürk, minnet ve rahmet ile anıldı.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:28 Son Güncelleme: 10.11.2020 12:35 ABONE OL
Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Kütahya’da Atatürk anması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde Kütahya'da törenle anıldı. Vilayet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan anma törenine Kütahya Valisi Ali Çelik katıldı.

Vali Çelik sözlerine "Kurtuluş Savaşı'mızın Kahraman Başkomutanı, 30 Ağustos Zaferi'mizin kazanıldığı, şehit kanlarıyla sulanmış Kütahya topraklarında Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu diyardan aziz Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, şükranla anıyoruz. En büyük emaneti olan Cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

Anma törenine Vali Çelik, Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı Komisyon Başkanı Savaş Tek, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve kamu ve özel sektör yöneticileri katıldı.

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Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Kütahya’da Atatürk anması
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