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Dere yatağında cesedi bulunan kişi, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş

'nın Alaşehir ilçesinde, çobanlar tarafından dere yatağında bulunan çürümüş erkek cesedinin, 5 ay önce eşi 'in (35) tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olup, ortadan kaybolan ve o günden beri aranan 'e (38) ait olduğu belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:04 ABONE OL
Dere yatağında cesedi bulunan kişi, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş

Kırsal Caberfakılı Mahallesi Anguntuni mevkisi yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında koyunlarını otlatan çobanlar, dere yatağında erkek cesedi olduğunu fark edip, jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından köprünün altındaki çürümüş erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada cansız bedenin, 5 ay önce 2 çocuğunun annesi Ayşe Özdemir'in tartışma sırasında tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olduktan sonra kaçan Mustafa Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cesedi, ailesi tarafından da teşhis edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Özdemir'in ölümünün araştırıldığını bildirdi.

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Dere yatağında cesedi bulunan kişi, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş
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