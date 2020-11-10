Derginin ne olduğunu öğreniyorlar

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor. Dergi Atölyesi'ne katılan öğrenciler Yazar Duran Boz ile içerikten dizime kadar her hafta farklı konuları işliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Büyükşehir Akademi'de eğitimler sürüyor. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen eğitimlerde alanlarında uzman isimlerle atölyeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda eğitimlerin sürdüğü akademide Dergi Atölyesi de sürüyor.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Yazar Duran Boz ile sürdürülen Dergi Atölyesi'nde öğrenciler oldukça nitelikli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 'Dergi Nedir?', 'Dergi Nasıl Çıkarılır?', 'İçerik Ne Olmalıdır?' gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler her hafta dergi üzerine teknik çalışmalar da gerçekleştiriyor.