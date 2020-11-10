Devrilen dolap Efsun’u öldürdü

Mersin'inAnamur ilçesinde, elbise dolabından kıyafet almak isteyen 6 yaşındaki Efsun Çalış, boyu yetişmeyince çekmecenin üzerine çıktı. Ancak dengesi bozulan dolap devrilince altında kaldı. Uzun süre ortada görülmeyen Efsun'un odasına giren ailesi, dolabın altında buldukları küçük kızı kurtarıp çağırdıkları ambulansa hastaneye yetiştirdi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Üç çocukları olan Melahat ve Mehmet Çalış çifti, dolap kurbanı kızlarını, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verdi. Efsun'un eğitim gördüğü Erbal Kreş-Çocuk Akademisi ve Etüt Merkezi yönetici ve öğretmenleri ile arkadaşları da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.